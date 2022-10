La Semaine Numérique s’interroge cette année sur la maturité numérique des Belges

Alors que 46% se disent vulnérables sur le numérique aujourd’hui, la Semaine Numérique propose des ateliers et outils pour aider les citoyens.

Les Belges sont-ils suffisamment matures sur Internet ? Le terme peut prêter à sourire, mais la maturité numérique est un vrai sujet d’actualité. Avec le nombre croissant de réseaux sociaux, d’outils numériques et de dispositifs connectés à Internet. Qui ne s’est jamais retrouvé dépourvu face à la technologie… Et la maturité numérique, c’est la thématique de la Semaine Numérique qui a débuté lundi.

Paul de Theux, président du Conseil supérieur de l’éducation aux médias et directeur de l’ASBL Média Animation, estime au micro du 12h30 que toutes les catégories d’âge ou socio-professionnelles sont touchées par l’idée d’une vulnérabilité numérique : “Les jeunes sont familiarisés avec les outils, plutôt de l’ordre du divertissement et du smartphone, mais restent assez démunis ou dépourvus face aux compétences numériques”, dit-il. “Le smartphone donne accès à des outils limités par rapport à tout ce qui peut se faire au niveau informatique. Certains usages ne sont donc pas maîtrisés. Les adultes sont parfois initiés par le biais de leur activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas des jeunes. Et certaines personnes âgées n’ont, pour leur part, pas eu l’occasion de s’initier”.

La fracture numérique va-t-elle se résorber ?

Paul de Theux indique toutefois qu’il ne faut pas faire une obsession de cette maturité numérique : “Cela reste important de suivre les questions qui sont liées à des enjeux de société, mais aussi les risques du numérique”. Il estime ainsi important de conserver des moyens de contact dans l’administration pour éviter une fracture numérique plus large, “au risque d’exclure ces personnes de la société”, dit-il. Mais cette fracture numérique va-t-elle un jour se résorber ? “Cela risque en tout cas de durer très longtemps”, estime-t-il.

Ce dernier estime donc nécessaire la multiplication des formations et des aides au public pour s’initier au numérique. C’est ce que fait notamment l’ASBL Média Animation : “On réalise des formations pour les enseignants pour qu’ils puissent former les jeunes. On propose également des activités pour les adultes, via des ateliers et formations”. Il conseille également de suivre des tutoriels trouvés sur Internet, même s’il estime que “cela ne suffit pas”.

► Toutes les activités de la Semaine Numérique sont à découvrir sur lasemainenumerique.be

■ Interview par Vanessa Lhuillier et Arnaud Bruckner dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : La Semaine Numérique