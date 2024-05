Des fonds européens pour le développement de nouveaux outils numériques à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a approuvé mercredi la sélection de 24 projets pour la programmation bruxelloise 2021-2027 liée au fonds européen Feder.

Neuf projets concernent le développement de nouveaux outils numériques publics, quatre l’amélioration des capacités de recherche et d’innovation, onze l’amélioration de la performance énergétique des logements sociaux et modérés, annonce le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort dans un communiqué.

“La programmation FEDER est une opportunité tant pour la Région bruxelloise que pour les porteurs de projets. Les projets sélectionnés ici sont d’autant plus importants qu’ils bénéficieront – en fin de compte – directement aux citoyens, notamment dans le cadre de l’amélioration des performances énergétiques de leur logement ou encore dans le cadre de la recherche oncologique“, déclare le ministre-président, cité dans le communiqué.

En matière d’investissement numérique, le projet “BrusselAir” d’intelligence artificielle et de robotique de la VUB recevra ainsi 8 millions d’euros de fonds Feder et régionaux. En matière d’amélioration des capacités de recherche et d’innovation, c’est le projet ONCO.CARE porté par ULB/VUB/Institut Jules Bordet/UZ Brussel/Sciensano/Patient Expert Center qui recevra le montant le plus important (4,8 millions). Pour la rénovation des logements sociaux, c’est le Logement bruxellois qui recevra les plus gros montants pour les projets Versailles, phase IV (6,9 millions) et Versailles, phase 1 (5,3 millions) à Neder-Over-Heembeek.

Cinq autres appels à projets Feder devraient voir leur sélection aboutir d’ici début juin.

► Voir aussi | Digitalisation : la Ville de Bruxelles fixe des balises pour le déploiement du numérique

Belga – Photo : Belga