Élections du 9 juin : Karine Lalieux (PS) face à Soulaimane El Mokadem (PTB)

Dans le cadre des élections de ce dimanche, Fabrice Grosfilley accueille chaque matin dans l’émission “Bonjour Bruxelles” deux candidats en face-à-face. Ce vendredi, place à Karine Lalieux, deuxième tête de liste PS à la Région bruxelloise et Soulaimane El Mokadem, lui aussi deuxième tête de liste à la Région, pour le PTB.

Les deux candidats ont d’abord été invités à réagir sur la récente annonce du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke de ne pas octroyer d’appareils IRM supplémentaires à la Région bruxelloise, au grand dam des acteurs de terrain. “Il a profité des affaires courantes, d’un désaccord au sein de la conférence interministérielle santé pour sortir un arrêté ministériel. Ce n’est pas acceptable. Il doit y avoir un équilibre entre les trois région“, dénonce Karine Lalieux qui assure avoir déjà pris contact par téléphone avec le ministre pour faire pression.

“C’est une décision incompréhensible du gouvernement Vivaldi“, déplore lui aussi Soulaimane El Mokadem. “Parce que sur le terrain les gens doivent attendre entre trois et six mois pour pouvoir avoir l’IRM.“

Débat houleux sur l’accessibilité au logement

Le ton est monté lorsque l’accessibilité au logement a été abordé. “Se loger à Bruxelles, c’est vraiment une folie, c’est quasi impossible“, estime Soulaimane El Mokadem. “On a toute une série de personnes issues de la classe travailleuse, de la jeunesse, etc. qui quittent Bruxelles pour aller en Wallonie, en Flandre, parce qu’ils n’arrivent pas à se loger à Bruxelles. Je vois que le Parti Socialiste veut mettre une grille contraignante des loyers pour diminuer le prix des loyers mais en fait, quand ils peuvent le faire, quand ils peuvent voter au sein du Parlement, ils votent contre. Donc, on voit que pendant la campagne, ils sont pour, pour, pour, pour. Mais au moment où on doit prendre les responsabilités, ils votent contre. Et nous, on ne comprend pas cette différence entre les paroles et les actes.”

Face à ces critiques, la ministre Lalieux a tenu à défendre le bilan de la secrétaire d’État au logement Nawal Benhamou (PS). “C’est 5 000 nouveaux logements, 25 000 logements rénovés avec, d’ailleurs, le soutien de Beliris. C’est 11 000 allocations de loyers pour les familles qui attendent d’aller vers un logement social. Nous devons continuer cette politique. Continuer à soutenir du logement social et du logement public, mais nous devons aussi faire en sorte que les familles payent moins lorsqu’elles sont dans le parc locatif privé. C’est pour ça qu’il faut maintenant que la grille d’encadrement devienne contraignante, et pas seulement indicative.“

Et la ministre de dénoncer la position du PTB. “C‘est tellement facile. Cela fait quatre ans. Quatre ans que moi, je mouille mon maillot autour de la table de gouvernement. Quatre ans que Nawal Benhamou fait des logements. Et puis on a des PTB qui disent ‘qu’il n’y a qu’à’ depuis le balcon et qui ne prendront jamais leurs responsabilités. (…) Arrêtez de démolir la gauche et essayez de démolir la droite. Ce serait plus utile.“

■ Une interview de Karine Lalieux et Soulaimane El Mokadem au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles