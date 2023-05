Laurent Hublet : “Paul Otlet voulait classer l’ensemble des connaissances et les rendre accessibles à tout le monde”

Laurent Hublet, professeur à la Solvay Brussels School et cofondateur et directeur de BeCentral, l’un des plus grands campus numériques d’Europe, s’est passionné pour l’histoire de Paul Otlet, et son Palais mondial, l’ancêtre d’internet. Il a consacré un livre à cet “entrepreneur de la connaissance” : “Bruxelles mondiale : de Paul Otlet à nos jours” (Renaissance du livre). Laurent Hublet était l’invité du 12h30.

Paul Otlet a vécu à Bruxelles au début du 20e siècle. Il a consacré sa vie à la création du Palais mondial, grand centre de la connaissance aménagé au Cinquantenaire. “Il développe ce projet avec deux cofondateurices dans le but de rassembler au même endroit un maximum de savoirs pour les rendre accessibles à tout le monde, avec entre autre un répertoire de 18 millions de fiches classées selon un système comparable à Wikipédia ou internet.” Pourtant l’histoire de Paul Otlet, bien connu aux Etats-Unis comme l’un des précurseurs des technologies de l’information, l’est nettement moins ici.

Leur objectif était de rendre la connaissance accessible à tout le monde et de l’organiser dans une cité mondiale, dans le but de promouvoir la paix dans le monde. “L’idée c’est qu’en rendant l’information disponible, en transmettant du savoir, on pouvait rendre le monde plus pacifique. Bruxelles était au centre de ce projet.”

Pourquoi se pencher sur cette histoire ? “Le personnage principal de mon livre c’est plus Bruxelles que Paul Otlet.“, explique Laurent Hublet. “J’avais envie de mettre en avant des entrepreneurs ou des personnes qui ont osé rêver le monde. Paul Otlet a dit : ‘Le monde c’est un ensemble d’utopies réalisée’ et le Palais mondial c’est ça! C’était une utopie réalisée.”

Histoire intime et grande histoire

“Cette histoire s’est emparée de moi.”, ajoute Laurent Hublet. L’économiste et philosophe a été frappé par le peu de traces laissée par cette aventure. “J’ai voulu retrouver les traces de ce projet car je le trouve inspirant pour notre ville.”

Laurent Hublet mélange “grande” et “petite” histoire, et passe par ses propres racines pour construire son récit. “C’est un récit, ce n’est pas un livre d’histoire, ni un roman. J’ai rencontré beaucoup de spécialistes de Paul Otlet. Mais aussi parlé à des proches notamment ma grand-mère et je me suis rendu compte que l’un de mes arrière arrière grand-père a vécu au même moment.”

