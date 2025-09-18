La Semaine de l’éducation aux médias aura lieu du 15 au 29 novembre en Fédération Wallonie-Bruxelles

Au total, plus de 200 activités telles que des visites de médias, des rencontres avec des journalistes ou des formations seront proposées gratuitement durant toute la semaine.

La troisième édition de la Semaine de l’éducation aux médias aura lieu du 15 au 23 novembre prochains dans les écoles et les lieux relevant du secteur de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, indique jeudi le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM).

Pour cette troisième édition de l’opération, le CSEM invite les jeunes et leurs encadrants à explorer le rôle des médias dans la compréhension du monde, sous la thématique “Le Monde, les Médias, et Nous ?”.

Au programme se trouveront notamment des rencontres avec des journalistes en classe, qui viendront échanger avec des jeunes à partir de 10 ans au sujet de leur métier. Un grand nombre de médias audiovisuels, écrits et numériques, qu’ils soient nationaux ou de proximité, se mobiliseront également pour offrir une visite de leurs rédactions. Des ateliers d’éducation aux médias, visant à sensibiliser aux intelligences artificielles ou à apprendre à débattre avec modération sur les réseaux sociaux, seront par ailleurs proposés au cours de la semaine. Les encadrants seront de leur côté invités à participer à des formations et des conférences, visant à approfondir leurs connaissances du fonctionnement des réseaux sociaux, à apprendre à ouvrir un dialogue serein entre parents et enfants autour des écrans, ou encore à mieux comprendre les intelligences artificielles.

Les inscriptions seront accessibles dès le mardi 23 septembre à partir de 07h30 sur le site web “semaine-education-media.be”.

