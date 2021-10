La “Semaine de la Vision” commence sous le signe d’une myopie de plus en plus fréquente

Du 9 au 16 octobre prochain, l’Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de Belgique (l’APOOB) organise pour la 17e fois la “Semaine de la Vision”. Pendant ce laps de temps, chacun pourra se faire tester les yeux chez l’un des 200 membres participants à l’action. C’est nécessaire, affirme l’APOOB, car le confinement nous a fait passer plus de temps à l’intérieur et cela a conduit à une hausse des cas de myopie.

Les opticiens et les optométristes constatent depuis des années que nos yeux se détériorent en raison de l’augmentation du temps passé derrière des écrans. Les confinement et quarantaines auraient accéléré et amplifié cet effet. De nombreux dommages peuvent pourtant être évités, semble-t-il.

■ Reportage de Samia Er-Rami, Morgane Van Hoobrouck et Tim Sempels