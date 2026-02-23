La RTBF juge “inacceptables” les propos comparant son personnel à la Gestapo

La RTBF a dénoncé lundi des “propos injurieux, outranciers et inacceptables dirigés contre son personnel”, alors que des captures d’écran attestaient ce week-end du partage par le président du MR d’un message qualifiant les journalistes de la chaîne publique de “fonctionnaires-militants-gestapistes”.

Contacté par la Dernière Heure, celui-ci a réfuté avoir partagé une telle publication. La publication en question traite les journalistes de la RTBF de “fonctionnaires-militants-gestapistes” et appelle à les faire pointer au chômage. “Assimiler l’ensemble de son personnel à la Gestapo constitue une injure grave et totalement inadmissible“, réagit lundi la RTBF dans un communiqué. “Tenir et propager de telles comparaisons franchissent une limite incompatible avec les principes fondamentaux d’un État de droit”, ajoute-t-elle.

Face à cette nouvelle attaque, la RTBF indique que “toutes les mesures nécessaires, tant sur le plan éditorial que juridique, seront prises afin de garantir le respect de ses équipes, de ses missions et du cadre démocratique“.

Sans citer nommément George-Louis Bouchez, la RTBF souligne que les responsables politiques ont une “responsabilité particulière”, “dans un climat où les repères sont parfois fragilisés (…) précisément en raison de leur position et de l’impact de leur propos“.

Si, pour la RTBF, “dans une démocratie, la confrontation d’idées, même radicalement opposées, est légitime et nécessaire” (…) lorsque les mots mobilisent des références historiques liées aux crimes du régime nazi pour banaliser la haine et la violence, il ne s’agit plus d’un désaccord : il s’agit d’une attaque contre les valeurs démocratiques mêmes qui fondent notre société“.

Interrogé par la DH, le président du MR réfute avoir partagé tel message. “J’ai vu leurs captures, mais je n’ai jamais retweeté ce truc.” Toutefois, il ne cache pas “être assez régulièrement en accord” avec l’auteur du tweet et il réitère ses attaques contre la RTBF et son traitement biaisé de l’information.

