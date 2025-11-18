La réunion du MR à Saint-Gilles aura bien lieu : “Je combats les idées, pas les gens”

Selon le bourgmestre Jean Spinette (PS), il n’a jamais été question d’interdire l’événement, mais la décision de maintenir la réunion a été prise après une évaluation des risques liés à la présence annoncée de manifestants opposés, susceptibles de provoquer des débordements. Le bourgmestre était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Il a fallu faire une mise en balance entre la légitime expression d’opinion et le risque que certaines personnes souhaitent en découdre”, explique le bourgmestre. Pour assurer la sécurité, un arrêt a été préparé et les forces de police ont travaillé ces deux dernières semaines à sécuriser le quartier. Plus de 150 policiers seront mobilisés demain, une présence jugée disproportionnée par le bourgmestre, mais nécessaire pour protéger le quartier et ses habitants.

Concernant la contre-manifestation, une certaine tolérance sera accordée sur la place Bethléem, mais tout déplacement vers le lieu de la réunion sera strictement interdit. “Des arrestations et des sanctions administratives pourraient être prises en cas de non-respect”, insiste Jean Spinette. Il rajoute : “Je combats les idées, pas les gens. Mais je suis inquiet car la situation peut rapidement dégénérer”, rappelant ainsi les difficultés sociales du quartier et les risques de tensions exacerbées par le chômage et l’exclusion.

Vives inquiétudes

A Saint-Gilles, la réforme du chômage concernerait 4% de la population. Ainsi, des 2026, près de 2 000 Saint-Gillois seront exclus du chômage. Une réforme qui représente un “transfert de charges vers les communes“, qui devront assumer environ 6 millions d’euros.

■ Interview de Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles au micro de Fabrice Grosfilley