La rénovation du Palais de Justice coûterait plus de 600 millions d’euros

Les travaux sur les façades devraient être achevés d’ici 2030. La rénovation complète, intérieure et extérieure, ne devrait toutefois pas être terminée avant 2040.

Plus de 600 millions d’euros : voilà ce que pourrait coûter la rénovation du Palais de justice. Ces chiffres sont rapportés par la VRT et nos confrères de Bruzz. Ils ressortent des estimations demandées par la députée Britt Huybrechts (Vlaams Belang) à la ministre chargée de la Régie des Bâtiments, Vanessa Matz (Les Engagés).

Pour rappel, le Palais de Justice est entouré d’échafaudages depuis plus de quarante ans. Mais depuis octobre 2023, la façade de ce bâtiment historique classé fait enfin l’objet d’une rénovation complète. Cette phase du projet devrait être terminée d’ici 2030.

Depuis les années 1980, près de 5 millions d’euros ont déjà été dépensés pour la location, l’installation, l’achat, l’entretien et le renforcement des échafaudages autour du bâtiment. Tandis qu’environ 28,5 millions d’euros ont été consacrés à des études, aux échafaudages et aux premiers travaux de restauration de la façade depuis 2018. Pour les prochaines phases de la restauration extérieure, environ 100 millions d’euros supplémentaires sont encore prévus.

La dépense la plus onéreuse concerne l’intérieur du bâtiment. En effet, selon les estimations, il faudrait 480 millions d’euros pour le remettre à neuf.

“Un prix justifiable”

Pour Dirk Van Gerven, un ancien bâtonnier au barreau de Bruxelles et administrateur de la Fondation Poelaert, qui veille au respect du Palais de Justice, ce pris est “tout à fait justifiable”. “Ce bâtiment est un monument et il est extrêmement important pour la justice. Il ne s’agit pas seulement de rénover l’intérieur : il faut aussi réfléchir à la manière d’adapter l’infrastructure à la justice de demain, celle des cinquante prochaines années. Cela coûtera de l’argent. La justice est un pilier de notre État de droit démocratique. Une justice qui fonctionne bien est essentielle pour la sécurité juridique et pour l’économie”, a-t-il estimé dans l’émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT).

Si le prix se justifie, il ne comprend pas l’immobilisme et le temps qu’il a fallu pour enfin prendre une décision à propos de ce dossier. “Les gens travaillent souvent dans des locaux avec de la moisissure, des rats circulent… ce n’est pas des conditions normales”, a-t-il poursuivi.

Rédaction