La reine Mathilde visite le Centre de prévention du suicide à Ixelles

La reine Mathilde a visité lundi après-midi le Centre de prévention du suicide à Ixelles. Elle y a dialogué avec des experts, la direction et les opérateurs téléphoniques qui viennent en aide aux personnes ayant des pensées suicidaires.

Les opérateurs téléphoniques du centre font tout leur possible pour parler, aider, réconforter et offrir leur aide aux personnes qui les contactent.

La Reine s’est entretenue avec la direction et le conseil d’administration du centre. Elle a également dialogué avec les travailleurs du centre. La souveraine a ensuite assisté à un appel téléphonique entre un opérateur et une personne en détresse.

Chaque année, environ 2.000 personnes mettent fin à leurs jours en Belgique, soit environ un suicide toutes les quatre heures.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d’écoute du Centre de prévention du suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be.

Belga – Photo : Belga Image