La Reine en visite dans une école d’Ixelles pour évoquer le harcèlement scolaire

La reine Mathilde s’est rendue vendredi matin à l’école des étangs à Ixelles pour évoquer le harcèlement scolaire, une thématique qui lui est chère.

Elle a notamment échangé avec le personnel de l’établissement et un groupe d’enfants. La visite s’inscrivait dans le cadre de la campagne “HOPE” (Harcèlement, on s’y Oppose et on en Parle Ensemble) de la RTBF, qui aura lieu du 3 au 15 novembre. La Reine, qui a relevé que ce vendredi marquait également la journée mondiale de la santé mentale, a d’abord échangé avec des enseignants et référents en matière de harcèlement durant une vingtaine de minutes. Elle a ensuite joué au bowling avec quelques enfants, avant de rencontrer un petit groupe d’élèves pour écouter leurs témoignages.

Belga

10 octobre 2025 - 11h48
Modifié le 10 octobre 2025 - 12h29
 

