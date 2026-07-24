La Reine Elisabeth inspire toujours sa petite-fille, la princesse Esmeralda: “Elle n’a jamais eu peur d’aller au bout de ses convictions”

Ce samedi, la Reine Elisabeth aurait fêté ses 150 ans, étant née le 25 juillet 1876 en Allemagne. Depuis Bruxelles, la 3e reine des Belges a complètement refaçonné son rôle. BX1 a pu rencontrer, exceptionnellement, l’une de ses petites-filles : la princesse Esmeralda.

“J’ai le souvenir d’une personne très petite et très élégante“, décrit la princesse Marie-Esméralda de Belgique, le sourire aux lèvres, en parlant de sa grand-mère, la reine Elisabeth. Bien qu’elle ne l’ait connue que jusqu’à ses 9 ans, la princesse garde toujours une affection particulière pour la mère de son père, le roi Léopold III.

“Parmi les Reine des Belges, c’est celle qui a eu la plus grande influence, dans tellement de domaines différents. On peut parler de la musique, mais aussi de la littérature, de la science, de l’architecture… dans tellement de domaines, c’est assez exceptionnel“.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Loïc Bourlard