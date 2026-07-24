Sécheresse: Bruxelles en vigilance jaune, quels impacts?

Depuis hier, la capitale est en vigilance jaune : la prudence est de mise et il est déconseillé d’utiliser l’eau pour arroser son jardin ou laver sa voiture, par exemple. Quel a été le point de bascule, et quels sont les comportements à adopter ?

Au port de Bruxelles, des bateaux sont amarrés et n’attendent que de pouvoir repartir. L’eau est préservée pour les bateaux marchands et l’écluse ne s’ouvre pas pour les plaisanciers. C’est une conséquence du code jaune, déclaré à Bruxelles, car chaque éclusage consomme de l’eau. Cette mesure est de plus en plus fréquente.

Le code orange a été déclaré en forêt, avec plus de prévention auprès des promeneurs : ne pas allumer de feu, ne pas fumer de cigarette ou jeter ses déchets.

Le prochain point sécheresse aura lieu le 4 août. Impossible à ce stade de dire si le code orange sera déclaré.

■ Reportage de Simon Breem et Laurence Paciarelli