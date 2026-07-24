Cynthia Bolingo fait une croix sur sa saison 2026: “Certaines décisions s’imposent sans jamais cesser de faire mal”

Cynthia Bolingo a annoncé via un communiqué diffusé vendredi qu’elle faisait une croix sur sa saison 2026. La Bruxelloise, qui n’a pas encore concouru cette saison, ne participera donc pas aux championnats d’Europe d’athlétisme, prévus du 10 au 16 août à Birmingham.

“C’est avec beaucoup de déception que je dois annoncer que ma saison est terminée. Une saison qui sera restée celle de la préparation, sans jamais devenir celle de la compétition“, a déclaré Bolingo, citée dans le communiqué.

Après une saison 2025 écourtée en raison de problèmes au tendon d’Achille, Bolingo n’avait pas encore lancé sa saison 2026 que ce soit en indoor ou en outdoor. La détentrice du record de Belgique du 400 m (49.96) avait notamment manqué les Relais Mondiaux au Botswana où les Belgian Cheetahs, le relais 4×400 m féminin, n’était pas parvenu à se qualifier pour les Mondiaux 2027 à Pékin.

“J’ai travaillé tout le printemps et tout l’été avec un seul objectif en tête : être au départ des Championnats d’Europe de Birmingham. Malgré les obstacles qui ont jalonné ce parcours, j’ai continué à avancer avec patience, étape par étape, sans jamais perdre de vue cet objectif. J’ai remporté de nombreuses petites victoires, souvent invisibles, dans mon processus de retour. Malheureusement, elles ne se traduiront pas en compétition cette saison.”

“Il arrive que la plus grande preuve de courage ne soit pas de continuer, mais d’accepter de s’arrêter“, a-t-elle ajouté. “Parce qu’au-delà de la performance, il y a aussi la santé physique et la santé mentale, nous sommes des êtres humains avant tout. Il est temps de mettre un point final à cette saison. Je le fais le cœur lourd, mais avec la conviction que c’est aujourd’hui la décision la plus juste. Certaines décisions s’imposent sans jamais cesser de faire mal.”

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