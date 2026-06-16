La Région va lancer la procédure de recrutement pour le commissariat régional aux drogues

M. Dilliès était interrogé en commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois par plusieurs députés (F. Ahidar-TFA; A. Godfrin-MR; B. Dalle-CD&V; S. Bex-Groen; Y. Yildiz-PS) sur l’état d’avancement du dossier de la création d’un commissariat régional aux drogues, voulu notamment par le CD&V au moment des négociations de formation du nouvel exécutif.

Sa mission, si l’on en croit le ministre-président: contribuer à une meilleure articulation entre les acteurs concernés par le fléau du narcotrafic à Bruxelles “sans se substituer aux services existants face à un phénomène dépassant les compétences d’un seul niveau de pouvoir”.

Dans les prochains jours

“La procédure de sélection sera lancée dans les prochains jours. Le mandat précis sera défini dans le cadre de cette procédure en cohérence avec les compétences régionales et les dispositifs déjà existants. La répartition avec le commissariat fédéral aux drogues est claire. Il n’y aura pas de duplication”, a expliqué Boris Dilliès.

“Je n’ai pas la prétention d’être plus malin que qui que ce soit. A ce stade, la boîte à outils n’existe pas et c’est ce que nous préparons, mais en nous informant avec des personnes à même d’alimenter ce travail: les chefs de corps des zones de police, les bourgmestres, le Procureur du Roi, et le Fédéral”, a-t-il ajouté.

Boris Dilliès a enfin insisté sur son souhait d’être le plus efficace possible. “Quelqu’un devra faire le job que je ne pourrai assumer seul”, a-t-il encore dit faisant allusion à son rôle de coordination dans la chaîne de la sécurité à Bruxelles.

La dotation de Safe.brussels sera augmentée

Au cours de sa réunion du 4 juin dernier, le gouvernement bruxellois a officiellement décidé de créer, dans un premier temps, un département “Commissariat régional de lutte contre la drogue” au sein de Safe.brussels. Il a chargé le ministre-président de lui proposer une ordonnance portant création d’un commissariat régional de lutte contre la drogue indépendant, étant entendu que le commissariat sera transféré vers cette structure dès sa création.

La dotation de Safe.brussels sera augmentée en conséquence d’1,5 million d’euros sur base annuelle pour garantir le financement de ce nouvel organe.