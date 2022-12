La Région lance sustAIn.brussels, un pôle européen d’excellence en intelligence artificielle

Ce nouvel outil sera situé à BeCentral, au-dessus de la Gare Centrale de Bruxelles.

Sa convention a été signée ce mercredi : un nouveau pôle européen d’excellence numérique, sustAIn.brussels verra bientôt le jour à BeCentral, avec l’objectif de “mettre l’intelligence artificielle et le digital au service des entreprises bruxelloises et de la transition“, indique le cabinet de la secrétaire d’État à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo). Le projet est cofinancé par la Commission européenne et par la Région bruxelloise, pour un budget total de quatre millions d’euros.

Ce nouvel outil est porté par un consortium réunissant l’ULB et la VUB, actifs dans le digital et l’intelligence artificielle, deux entités spécialisées dans le soutien aux entreprises (Sirris et Agoria) et BeCentral, qui accueillera le pôle européen. Les opérations seront également suivies par les acteurs bruxellois Innoviris, Bruxelles Economie Emploi, finance&invest.brussels et hub.brussels qui “veilleront au bon fonctionnement du consortium et seront également un support sur certains axes de l’EDIH“, précise le cabinet Trachte.

Le nouveau consortium travaillera autour de cinq objectifs stratégiques, parmi lesquels la reprise économique, le renforcement du leadership bruxellois dans l’IA ou la digitalisation de l’industrie bruxelloise, notamment. Concrètement, “le pôle fonctionnera comme un véritable hub pour accueillir et orienter gratuitement toutes les entreprises bruxelloises désirant se plonger dans la transformation numérique et transitionner vers des business models exemplaires sur le plan environnemental“.

ArBr – Photo : Cabinet Trachte (D.R.)