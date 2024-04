Barbara Trachte : “L’énergie n’est plus la même au gouvernement”

La secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo) confirme les blocages au gouvernement bruxellois, mais elle précise que des dossiers avancent encore.

“Effectivement, dans certains dossiers, nous avons des difficultés. L’énergie n’est pas la même, car on est dans un contexte compétitif. Good living est un des dossiers sur lequel il y a des blocages. Hier, on a quand même discuté de l’indemnisation des commerçants du Palais du midi. On avance, on travaille. Ce n’est pas parce que les élections approchent qu’on doit arrêter de travailler.”

Cependant, Barbara Trachte reconnait aussi un problème de cohérence dans certain dossier comme le potentiel recours contre le permis d’environnement de l’aéroport de Zaventem. “Cela serait logique de déposer un recours. On s’est mis d’accord sur des balises qui ne sont pas respectées. On n’en a pas parlé hier en gouvernement. On doit avoir une question de cohérence. J’ai entendu ma collègue et c’est la collégialité qui s’impose. J’espère que la cohérence sera aussi présente avec le niveau local puisque plusieurs communes ont annoncé qu’elles déposeront un recours.”

En ce qui concerne le code du bien-être animal, Barbara Trachte regrette que le gouvernement n’ait pu se mettre d’accord et elle espère que les députés feront passer ce texte, y compris au sein de la majorité.

Des aides pour Audi

Audi Bruxelles pourrait fermer dans les années à venir et cette fermeture inquiète la secrétaire d’Etat même si uniquement 10% des travailleurs sont bruxellois. “Il est important d’avoir des activités productives dans la capitale. Nous allons voir, mais nous pouvons donner des aides, notamment en matière d’innovation. C’est une usine de pointe et nous soutenons l’innovation”.

