La Région bruxelloise vient de rendre un rapport préliminaire sur le climat

Le comité d’experts climat vient de proposer 32 recommandations à l’attention des autorités régionales.

En mars 2021, le gouvernement bruxellois a mis en place un comité d’experts scientifiques indépendants dans le but de produire un rapport pluridisciplinaire avec des objectifs climatiques. Un premier rapport qui se compose de différentes parties : l’évolution du climat à Bruxelles ; une analyse de multiples thématiques, comme l’aménagement du territoire, la biodiversité et l’énergie ; et enfin, une partie sur la justice sociale et environnementale.

Parmi les 32 recommandations, les experts recommandent de “poursuivre une densification intelligente, qualitative et abordable de Bruxelles“. Selon eux, la densité de population problématique est souvent la conséquence d’une concentration de la précarité et non celle d’une densité de constructions excessives. Ainsi, ils recommandent la création d’un observatoire des inégalités socio-environnementales.

Sur le plan énergétique, le rapport recommande d’encourager “les plans de financements publics pour la rénovation énergétique, qui s’adressent en premier aux logements sociaux et aux ménages précarisés“.

Cette première version du rapport sera présentée et analysée au Parlement prochainement.

Ca.Pa. avec Belga / Image : Belga