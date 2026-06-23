“La réforme du paysage hospitalier ne doit pas vider les hôpitaux de leur substance”

Les fédérations d’hôpitaux alertent sur certaines dérives que pourrait engendrer la réforme du paysage hospitalier en Belgique. Un transfert de prestations hospitalières vers des structures ne relevant pas du secteur hospitalier risquerait d’accentuer les inégalités d’accès aux soins et de favoriser l’émergence d’une médecine à deux vitesses, affirment les fédérations GIBBIS, santhea, UNESSA et Zorgnet-Icuro, mardi dans un communiqué commun.

À la veille de la conférence interministérielle Santé, elles “appellent les autorités à la plus grande prudence dans le cadre des réflexions en cours sur l’extension des prestations pouvant être réalisées en dehors de l’hôpital”.

La multiplication de structures indépendantes opérant en parallèle du système hospitalier risque de renforcer la fragmentation que la réforme cherche précisément à réduire.

Les acteurs non-hospitaliers seront par ailleurs tenus de suivre les mêmes normes de qualité de soins, d’organisation et de sécurité en vigueur aujourd’hui dans les hôpitaux. Les fédérations estiment dès lors que l’on aboutirait “à créer des cliniques de jour privées en dehors des murs de l’hôpital, accessibles uniquement aux patients disposant de moyens suffisants”.

Le siphonnage des hôpitaux, notamment pour ce qui concerne des activités plus standardisées ou plus facilement programmables, risque en outre de “modifier en profondeur l’équilibre – organisationnel et financier – sur lequel repose actuellement l’hôpital, en le privant progressivement des activités qui contribuent aujourd’hui au financement de leurs missions collectives”.

Une telle évolution n’est pas non plus sans conséquence pour la formation des médecins. “Si les actes de base ou certaines interventions techniques quittent progressivement l’hôpital, les possibilités d’apprentissage pour les médecins en formation risquent de diminuer, avec un impact direct sur la qualité future des soins.”

“Toute réforme doit créer les conditions permettant aux hôpitaux d’attirer et de fidéliser les médecins. Sans leur engagement durable au sein des institutions hospitalières, il ne sera pas possible de garantir les missions collectives, la continuité des soins et l’accessibilité qui constituent les fondements de notre système de santé”, concluent les quatre fédérations.

Belga