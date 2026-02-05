La rédaction du Soir appelle à la réintégration des personnes licenciées

La direction du Soir a informé mardi matin le personnel de sa décision de se séparer de quatre employés, disposant pour la plupart de plus de 25 ans d’expérience au sein du journal. Il s’agit de la secrétaire du rédacteur en chef, des trois (derniers) correcteurs de la rédaction et d’une personne chargée de l’archivage numérique du journal. Une indépendante a par ailleurs été notifiée de la fin de sa collaboration régulière avec le quotidien.

Face à ces départs contraints, le personnel de la rédaction du Soir (soit environ un tiers du personnel de Rossel & Cie, la société éditrice du journal) s’est réuni mardi pour décider d’un arrêt de travail spontané d’une heure. Une deuxième réunion s’est tenue mercredi, durant laquelle les travailleuses et travailleurs ont donné mandat, lors d’un vote “à la quasi-unanimité”, à leurs représentants syndicaux afin de négocier avec la direction le retour des personnes licenciées. “Si elles ne souhaitent pas retrouver leur poste, nous voulons négocier pour elles des conditions de départ plus dignes”, a fait savoir Arthur Sente.

En cas d’échec des discussions, la délégation syndicale, sur mandat du personnel n’exclut pas des actions ultérieures pouvant aller jusqu’au dépôt d’un préavis de grève.

Belga