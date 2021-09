La première conférence sur l’emploi se penche sur les fins de carrière

La première conférence sur l’emploi, lancée par le ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne (PS) a commencé ce matin et durera deux jours. Elle a pour thème les fins de carrière.

La conférence sur l’emploi réunit les partenaires sociaux, représentants des mondes syndicaux et patronaux, mais aussi des experts et responsables d’organismes comme l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le Conseil supérieur des personnes handicapées, le Conseil consultatif des aînés. L’objectif est d’entendre l’expertise, les points de vue et les propositions des uns et des autres.

Le ministre de l’Emploi s’engage à présenter des propositions concrètes à l’automne.

