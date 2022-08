La première borne de recharge bidirectionnelle de Belgique installée dans une maison à Wemmel

Le principe ? Charger sa voiture avec ses panneaux solaires et réinjecter ensuite l’énergie dans la maison.

La première borne de recharge bidirectionnelle de Belgique a été installée mercredi dans la maison d’un particulier à Wemmel. Une borne de recharge bidirectionnelle permet de transférer l’électricité d’une voiture électrique vers une maison. La voiture sert alors de batterie pour l’habitation.

“Ça veut dire qu’on peut charger la voiture avec de l’énergie des panneaux solaires et injecter ensuite l’énergie le soir dans la maison“, explique Tim Briers, gestionnaire de l’entreprise installatrice.

Avec 26 panneaux solaires sur son toit, Kris de Keersmaecker produit en été plus d’énergie qu’il n’en consomme. Alors pour stocker cette énergie et après de nombreux calculs, il a opté pour cette solution plutôt que pour une batterie domestique. “Une voiture électrique avec 62 kilowatts a une marge de batterie plus grande et, pour nous, comme on ne fait pas beaucoup de kilomètres, c’est plus intéressant”, explique-t-il.

5.000 euros pour cette batterie

Cette technologie n’est compatible pour le moment qu’avec les voitures japonaises. Elle a été utilisée pour la première fois après la catastrophe nucléaire de Fukushima. “Le gouvernement japonais avait demandé à Nissan d’approvisionner beaucoup de voitures avec cette technologie, comme ça les maisons qui n’avaient plus d’énergie pouvaient en avoir avec la batterie d’une voiture électrique”, explique Tim Briers.

Il faut compter plus de 5.000 euros pour installer une batterie devant chez soi. Mais le retour sur investissement prendra moins de 10 ans. “Par année, ça peut nous faire économiser à peu près 500 euros”, explique Kris.

Comme lui, ils sont une vingtaine à travers la Belgique à attendre une borne de ce type. L’entreprise qui les commercialise n’attend qu’une chose : que toutes les voitures électriques soient occupées d’un système de recharge bidirectionnelle.

■ Un reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira