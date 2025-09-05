La politique fiscale bruxelloise fait fuir les entreprises et les emplois, selon la N-VA

Le député bruxellois Mathias Vanden Borre (N-VA) a réagi vivement, vendredi, à l’augmentation de la taxe communale sur les bureaux à Bruxelles.

Selon lui, les coûts élevés chassent systématiquement les entreprises et les emplois de la région. Alors que la demande d’espaces de bureaux est en baisse depuis des années et que le taux de vacance augmente, la pression fiscale continue de s’alourdir, analyse le député nationaliste en s’appuyant sur le Property Tax Report 2025 du cabinet de conseil Ayming Belgium. “Je vais interroger le ministre-président en affaires courantes Rudi Vervoort (PS) à ce sujet. Bruxelles est aujourd’hui devenue un champ de mines fiscal pour les entreprises. Les coûts élevés chassent systématiquement les entreprises de la région”, prévient-il.

D’après l’étude de Ayming Belgium, le précompte immobilier moyen dans la Région bruxelloise s’élève désormais à 55,35 % du revenu cadastral indexé, contre 54,95 % en Wallonie et 46,26 % en Flandre. Dans six communes bruxelloises, cette pression dépasse même les 60 %. S’y ajoute une taxe régionale qui s’élève en moyenne à 24,92 % du précompte immobilier. “Pour les bâtiments non résidentiels, les coûts s’accumulent, avec souvent des taxes communales supplémentaires qui varient d’une commune à l’autre sur les bureaux et les places de parking. C’est devenu non seulement insupportable financièrement, mais aussi administrativement pour les entreprises actives dans plusieurs communes bruxelloises”, estime M. Vanden Borre.

La N-VA appelle dès lors à une réforme en profondeur et à une harmonisation des règles fiscales applicables aux immeubles de bureaux dans la Région bruxelloise. “Je plaide depuis des années en faveur d’une harmonisation régionale et d’une baisse de la taxe sur les bureaux afin que Bruxelles redevienne attractive pour les investisseurs et les employeurs. Mais jusqu’à présent, mes résolutions et propositions se heurtent à un mur au parlement”, regrette enfin le député N-VA.

Belga