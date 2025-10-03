La police saisit 420 bouteilles de gaz hilarant dans un bar à chicha de Schaerbeek

La police de la zone Bruxelles-Nord a saisi 420 bouteilles de protoxyde d’azote (également appelé “gaz hilarant”) le 20 septembre dernier dans un établissement schaerbeekois, a-t-elle communiqué vendredi.

Les forces de l’ordre ont contrôlé ce jour-là un bar à chicha de la chaussée de Louvain. Découvrant trois bouteilles de protoxyde d’azote derrière le comptoir, ainsi que des personnes fumant dans un endroit non autorisé, elles ont mené une perquisition. Celle-ci a débouché sur la saisie de 420 bouteilles de protoxyde d’azote de tailles différentes, 16 grammes de marijuana et près de 12.000 euros.

La possession de cartouches de gaz hilarant et sa consommation à des fins récréatives est interdite dans la capitale depuis le 1er avril 2020. L’usage détourné de ce produit, à l’effet euphorisant, entraîne des risques pour la santé (notamment de brûlure, d’asphyxie, de vomissements, neurologiques, cardiaques, etc.).

Au terme de son contrôle, la police a dressé sept procès-verbaux. Quatre personnes ont été privées de liberté. L’établissement a en outre été placé sous scellés.

Belga – Photo : Belga