La police démantèle un trafic de médicaments et de stupéfiants dans le quartier des Marolles

Quatre personnes ont été placées sous mandat d’arrêt.

Ce mardi, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a démantelé un important trafic de médicaments et de stupéfiants, annonce-t-elle par voie de communiqué. La Recherche Locale avait repéré un particulier au comportement suspect dans une rue située dans le quartier des Marolles ; peu de temps après, un autre particulier est sorti d’un appartement et une transaction a eu lieu.

Les inspecteurs ont alors décidé de suivre les deux suspects, qui ont été rejoints par un troisième suspect, et d’intervenir par la suite. Il s’est avéré que du Lyrica, un médicament en vente uniquement sur ordonnance, avait été vendu. Après l’arrestation de trois suspects, l’appartement et le sous-sol ont été perquisitionnés. Lors de cette perquisition, un quatrième suspect a également été arrêté.

Ont été saisis : 9 380 euros en espèces, un peu plus de 1,3 kilogramme de cannabis, 1 900 pilules d’ecstasy, 20 109 comprimés de Lyrica, 7 900 pilules de Tramadol, 7 511 pilules de Captagon et 150 pilules de Rivotril. Dans le sous-sol, des armes ont également été trouvées, notamment une arme de poing, une arme anti-émeute et un pistolet d’alarme.

Après audition, les quatre suspects ont été mis à disposition du parquet, auditionnés par un juge d’instruction qui les a placés sous mandat d’arrêt.

