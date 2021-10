La pluie de retour dès ce dimanche soir

Et cela sera le cas pour les prochains jours.

De nombreux nuages coloniseront l’ouest du pays, dimanche après-midi. Ailleurs, le soleil restera dominant avant une augmentation de la nébulosité en soirée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré.

Ce soir, de faibles pluies intermittentes sont prévues dans l’ouest du territoire. Elles atteindront également le centre en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 3 et 6 degrés en Ardenne (0 degré dans les plus froides vallées) et de 8 à 12 degrés ailleurs. Lundi, c’est un petit matin gris qui nous attend, accompagné de faibles précipitations et d’une mauvaise visibilité en Haute Belgique. Ensuite, des nuages parfois porteurs d’averses domineront le ciel. Le thermomètre affichera entre 10 et 15 degrés. Pour mardi, l’IRM entrevoit le passage d’une zone de pluie active. Elle devrait alterner avec des nuages les jours suivants.

Belga, image Belga