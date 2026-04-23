La place de la Liberté réaménagée après plusieurs années de travaux

La place de la Liberté, située dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges à Bruxelles, a été inaugurée après plusieurs années de travaux de réaménagement. Ce projet visait à restaurer un site patrimonial datant de la fin du XIXe siècle, tout en l’adaptant aux usages contemporains.

Avant les travaux, la place présentait un état de dégradation avancé, avec des pavés endommagés, une accessibilité limitée et plusieurs éléments patrimoniaux disparus ou détériorés. L’intervention a permis de restaurer ces éléments, notamment les grilles ornementales reproduites à l’identique, et de réaménager l’espace vert central autour de la statue de Charles Rogier, qui doit encore être restaurée.

“Ce projet démontre qu’on peut préserver le patrimoine tout en adaptant l’espace public aux usages d’aujourd’hui. En plein centre historique de Bruxelles, nous avons construit ce réaménagement en dialogue avec les habitants et les commerçants. La place de la Liberté, véritable écrin patrimonial, retrouve ainsi toute sa valeur tout en restant un lieu vivant, habité et partagé au quotidien“, se réjouit Anaïs Maes, échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public à la Ville de Bruxelles.

Le nouvel aménagement privilégie un espace public plus accessible et apaisé. La place a été mise de plain-pied afin de faciliter la circulation, notamment pour les personnes à mobilité réduite, et de favoriser les déplacements doux ainsi que l’activité des commerces et établissements horeca.

Une attention particulière a également été portée aux arbres, éléments structurants du lieu. Les arbres existants ont été conservés et quatre nouveaux ont été plantés, contribuant à améliorer le confort climatique et à renforcer le caractère convivial de la place.

Rédaction/Photo : Anais Maes