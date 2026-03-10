La piétonne renversée par un tram lundi à Bruxelles est hors de danger

La piétonne blessée après avoir été renversée lundi après-midi par un tram n’est plus en danger de mort, a indiqué la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode).

L’accident s’était produit lundi vers 14h15 avec un tram de la ligne 7 à hauteur de l’arrêt Paul Brien, sur le boulevard Lambermont, à Schaerbeek. Le pronostic vital de la victime était engagé. La victime est désormais hors de danger. Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues.

À la suite de l’accident, le trafic du tram 7 avait été interrompu entre les arrêts Meiser et Dockx. La police a mis en place pendant un certain temps un périmètre de sécurité judiciaire afin de permettre les constatations et les devoirs d’enquête. La circulation des trams avait pu reprendre peu après 16h00 entre Meiser et Dockx.

Belga