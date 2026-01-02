“La période des fêtes exacerbe le sentiment de solitude”, constatent les bénévoles de Télé-Accueil

Alors que les fêtes de fin d’année sont synonymes de partage pour beaucoup, elles peuvent aussi raviver un profond sentiment de solitude chez d’autres. Les bénévoles de Télé-Accueil, joignables au 107, constatent chaque année une hausse des appels liés à l’isolement, aux tensions familiales et à la détresse psychologique.

Télé-Accueil, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 107, est un service d’écoute gratuit et anonyme. Ses 350 bénévoles, répartis dans six centres en Wallonie et à Bruxelles, répondent à environ 250 appels par jour. Durant la période des fêtes, cette activité s’intensifie : la solitude, les difficultés relationnelles et les situations de violence sont plus fréquemment évoquées.

Selon l’organisation, près de 40 % des appels concernent des problèmes interpersonnels, que ce soit des conflits de couple, des relations parents-enfants ou des tensions professionnelles. Un tiers des conversations aborde le sentiment d’isolement ou l’ennui, et un appel sur cinq traite de questions de santé mentale, telles que la dépression, l’anxiété ou le burn-out.

Cette période particulière amplifie les émotions, expliquent les responsables du service. L’image d’une fête universellement heureuse, véhiculée par la société, renforce le décalage ressenti par celles et ceux qui vivent seuls ou en rupture de lien social.

Télé-Accueil rappelle qu’il n’est jamais inutile d’appeler : parler, même brièvement, peut suffire à apaiser la détresse. L’organisation est en outre constamment à la recherche de nouveaux bénévoles prêts à se former à l’écoute et au soutien.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul