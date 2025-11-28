La Nuit Positive : des expert·es démontent les fausses croyances

Cette semaine, avant La Nuit Positive de ce samedi, bx1 se mobilise contre le VIH.

Un virus dont on ne guérit pas, mais qu’on peut traiter et qui suscite encore beaucoup d’imprécisions. Pourtant la meilleure manière de s’en protéger, c’est de bien le connaitre. Cyprien Houdmont et Edna Sorgelsen sont allé·es tester vos connaissances dans les rues de Bruxelles avant de montrer le résultat à des expert·es, Mike Mayné de l’association Ex Aequo et Charlotte Martin, spécialiste en maladie infectieuse au Centre MIA. Un constat, le message : indétectable = intransmissible, n’est pas encore bien connu ou mal compris et pourtant il est primordial pour lutter contre les discriminations qui touchent les personnes vivant avec le VIH, car si ces personnes sont traitées, leur charge virale devient indétectable et elles ne peuvent plus transmettre le virus.

