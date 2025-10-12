Passer la navigation
“La Nuit de l’obscurité”, une soirée suspendue dans le temps pour alerter sur les conséquences de la pollution lumineuse

Rendez-vous au Rouge-Cloître pour admirer le ciel.

La Belgique a été plongée dans le noir ce samedi à l’occasion de la “Nuit de l’obscurité”. Un événement qui vise à “faire prendre conscience au public et aux responsables de l’urgence de lutter contre la pollution lumineuse”, mais également l’occasion pour les Bruxellois de participer à une balade nocturne à Woluwe-Saint-Lambert ou encore d’observer le ciel au Rouge-Cloître à Auderghem. Un spectacle qui a émerveillé petits et grands.

La soirée a également été marquée par divers ateliers, comme la découverte de l’astronomie. “L’objectif du stand, c’est de faire découvrir notre passion et d’essayer de la transmettre aux enfants et aux parents, à travers des images”, explique Thibaut Merle, astrophysicien à l’ULB.

La “Nuit de l’obscurité” met aussi l’accent sur les conséquences de la pollution lumineuse. “Les insectes ou les animaux comme les chauve-souris peuvent être déstabilisés par les lumières”, affirme Lisa Michaux, directrice de l’Asbl Besace.

■ Reportage de Joachim Vincent, Arnaud Bruckner, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira 

12 octobre 2025 - 13h06
Modifié le 12 octobre 2025 - 13h07
 

