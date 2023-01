La nouvelle polyclinique Saint-Jean: “Les patients sont satisfaits et c’est beaucoup plus agréable de travailler ici”

La polyclinique Saint-Jean a ouvert ses portes cette semaine. 180 médecins et paramédicaux reçoivent les patients, aidés par une technologie de pointe avec plus de convivialité.

Les premiers patients ont foulé les nouveaux tapis flamboyants de la nouvelle polyclinique Saint-Jean. Inauguré en début de semaine, ce nouveau centre est un nouvel environnement pour les patients et pour les équipes médicales : “Tout le monde est content, les patients sont satisfaits et puis c’est beaucoup plus agréable de travailler ici“, se réjouit Geoffroy Vanovershelde, urologue.

Au total, une vingtaine de services ont déménagé, dont des services médicaux et chirurgicaux. Cela concerne les consultations et l’hôpital de jour. “On a fait ce projet avec le patient. On lui a demandé ce qu’il aime bien. Il a dit qu’il voulait de la couleur, des salles d’attente beaucoup plus petites, plus agréables et un accueil plus personnalisé“, explique Eva Provyn, directrice médicale de la Clinique Saint-Jean.

Bien que les guichets soient toujours présents, les patients pourront aussi profiter de bornes pour s’enregistrer et payer eux même.

Ces nouveaux aménagements ont coûté 14 millions d’euros. Ils font partie d’un plan plus vaste de modernisation. Le but est de se replacer comme un hôpital de référence dans la capitale. “C’est une nouvelle polyclinique qui est à destination des Bruxellois, mais pas que, également pour les 500.000 navetteurs qui viennent sur Bruxelles ou aux touristes qui vivent ou visitent Bruxelles. Cette polyclinique, c’est un complément d’activité pour la clinique Saint-Jean“, précise Alexandre Deschuymere, directeur général de la clinique Saint-Jean.

Les étages inférieurs de cette polyclinique seront réaménagés pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Frédéric De Henau et Corinne De Beul