La nouvelle découverte de chercheurs de la VUB et l’UZ Brussels

Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l’UZ Brussel, montre à travers une étude récemment publiée dans Nature Communications que les jeunes cellules bêta, les minuscules usines du pancréas qui produisent l’insuline, ont un besoin énorme de fer pour devenir matures et fonctionnelles. Sans ce minéral essentiel, les cellules meurent prématurément, ce qui peut éventuellement contribuer au développement du diabète.

“Les cellules bêta de notre pancréas agissent comme des capteurs très sensibles qui mesurent en permanence la quantité de sucre dans notre sang. Dès que nous mangeons quelque chose et que le taux de sucre augmente, les cellules bêta produisent de l’insuline pour aider l’organisme à traiter le sucre proprement. Ce processus nécessite une énorme quantité d’énergie de la part des cellules, qu’elles génèrent dans leurs propres centrales électriques internes, les mitochondries.

La recherche montre maintenant que le fer est le carburant crucial qui permet à ces centrales de fonctionner pendant la croissance des cellules”, détaillent les chercheurs.

Ces derniers ont constaté au cours de leur étude que lorsque l’approvisionnement en fer a été bloqué, “les cellules se sont avérées incapables de passer à l’âge adulte et sont mortes”.

Il est frappant de constater, précisent encore les chercheurs, que les cellules bêta adultes se sont révélées beaucoup moins sensibles à une carence temporaire en fer, ce qui indique une “soif de fer” unique, spécifique à la phase de croissance de la cellule.

“Nous savons depuis un certain temps qu’un excès de fer peut être nocif pour le pancréas, mais ce que nous ne savions pas jusqu’à présent, c’est que le fer est vraiment indispensable à son développement. Nos résultats montrent que le fer est un ingrédient nécessaire pour transformer une cellule immature en une cellule bêta saine et fonctionnelle”, détaille le professeur Willem Staels, endocrinologue pédiatrique (VUB).

Selon M. Staels, il s’agit d’une nouvelle étape importante dans la recherche de moyens de cultiver des cellules bêta en laboratoire en tant que thérapie de remplacement pour les personnes atteintes de diabète.

Et le professeur Nico De Leu, endocrinologue à l’UZ Brussel, de conclure: “Étant donné que la carence en fer est la carence nutritionnelle la plus répandue dans le monde, cette étude souligne l’importance d’un bon équilibre en fer pour la prévention des maladies métaboliques”.

