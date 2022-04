Pour la première fois en dix ans, la Monnaie organise une vente de ses costumes. Elle aura lieu le samedi 7 mai de 9 à 19 heures, à Evere, ont annoncé vendredi les responsables de la Monnaie.

“Tout ce que le public peut admirer sur scène lorsqu’il vient assister à un spectacle à la Monnaie est fabriqué par les mains expertes de nos cordonniers, costumiers et décorateurs. Depuis quelques années déjà, nous aspirons à travailler de la manière la plus éco-responsable possible tant dans nos bureaux que dans nos ateliers. Pour les costumes, cela se traduit par un choix très sélectif des tissus, le lavage avec des savons biodégradables et une conservation soigneuse. Cette dernière est non seulement importante en vue d’une éventuelle reprise, elle nous permet également d’archiver les costumes les plus emblématiques et de réutiliser une grande partie du matériel pour les costumes suivants. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons construit en 2021 une nouvelle réserve de costumes sur les toits de nos Ateliers“, expliquent-ils dans un communiqué. “Et pourtant, de temps en temps, nous devons organiser une vente de costumes pour éviter que nos réserves ne débordent. L’organisation d’une vente est la solution idéale car cela nous permet non seulement d’éviter le gaspillage, mais cela offre aussi une opportunité à nos abonné.e.s, nos ami.e.s et à d’autres amateur.rice.s de vêtements de profiter de ces créations uniques“, ajoute la Monnaie.

Les prix des costumes varient de 1 à 160 euros

Pour la Monnaie, il est tout à fait original de pouvoir acheter un costume, un accessoire ou une paire de chaussures de, par exemple, Aida, Foxie, Tannhäuser ou Lucrezia Borgia. Et pour avoir accès à la vente, il est nécessaire de réserver un ticket, au prix de 5 euros. Les prix des costumes varient de 1 à 160 euros et chaque visiteur(euse) est autorisé(e) à acheter un maximum de huit pièces. Cette vente de stock est considérée par la Monnaie comme un moyen supplémentaire d’ouvrir ses portes à un large public, “car après tout, il n’est pas nécessaire d’être fan d’opéra pour aimer les costumes faits main”.

La vente aura lieu le samedi 7 mai au 8, rue de Bâle à Evere.

