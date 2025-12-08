La mère de Fabian a rencontré le policier au volant lors de l’accident

Une rencontre a eu lieu entre la mère de Fabian, l’enfant de 11 ans décédé en juin dernier après une collision avec une voiture de police dans le parc Elisabeth à Ganshoren, et le policier qui se trouvait au volant. L’entrevue s’est tenue à l’abri des regards, rapporte Het Laatste Nieuws.

Selon les informations du quotidien néerlandophone, le jeune policier de 20 ans, originaire de Virton, avait exprimé dès le début son accord pour rencontrer la famille. L’échange s’est déroulé dans un climat calme et discret, en présence des avocats des deux parties.

Les avocats ont refusé tout commentaire, invoquant le respect de la douleur des proches et la poursuite de l’enquête. Le contenu précis de la discussion n’a pas été communiqué.

Une enquête toujours en cours

L’enquête judiciaire se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le 2 juin dernier, Fabian avait été percuté par un fourgon de police lors d’une course-poursuite. L’enfant circulait en trottinette électrique dans le parc Elisabeth, et avait pris la fuite lorsque deux agents avaient tenté de le contrôler. L’usage d’une trottinette électrique est interdit aux moins de 16 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule de police serait entré dans le parc sans gyrophares ni sirène, alors que le sol était rendu glissant par la pluie. Il reste à établir si le jeune garçon est tombé avant l’impact ou s’il a été heurté par le véhicule. Des témoins ont affirmé que le policier, sous le choc, avait immédiatement tenté de lui porter secours. Fabian est décédé à l’hôpital peu après l’accident.

Une émotion toujours vive

La mort de Fabian avait suscité une vive émotion à Bruxelles. Une veillée silencieuse avait rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le parc Elisabeth. La famille s’y était recueillie avant le transfert du cercueil en Moldavie, pays d’origine des parents.

Parallèlement à l’enquête sur les circonstances de l’accident, des vérifications sont toujours en cours concernant la trottinette électrique utilisée par l’enfant, ainsi qu’une enquête distincte sur la fuite du rapport de police initial dans les médias. Le Comité P, organe de contrôle de la police, a été chargé du dossier.

Le conducteur du fourgon avait été un temps soumis à une surveillance électronique, mesure levée depuis par le juge d’instruction.

Rédaction