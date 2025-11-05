La majorité MR-Engagés de la Fédération Wallonie-Bruxelles repousse 3 motions de l’opposition sur l’augmentation du minerval

La majorité MR-Engagés au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a repoussé mercredi en séance plénière trois motions distinctes déposées par l’opposition PS, PTB et Ecolo contre la récente décision du gouvernement d’augmenter le minerval dans l’enseignement supérieur.

La mesure, qui s’inscrit dans l’ensemble des mesures budgétaires annoncées le mois dernier par le gouvernement Azur, vise à porter dès l’an prochain les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur de 835 à 1.194 euros.

Cette augmentation s’appliquera à 58% environ des étudiants. La réforme doit générer quelque 50 millions d’euros d’économies au total pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour l’opposition de gauche, ce relèvement du minerval est “anti-social” et va avoir pour effet de réserver l’accès à l’enseignement supérieur aux seuls étudiants issus des milieux les plus favorisés.

Une analyse réfutée par le député Loris Resinelli (Les Engagés), soulignant notamment le fait que 40% des étudiants ne paieront pas le minerval majoré.

Selon les plans présentés le mois dernier par la ministre-présidente Degryse, quatre tarifs distincts seront appliqués à l’avenir: la gratuité totale des droits d’inscription pour les étudiants boursiers (22% de la population étudiante), un minerval réduit à 374 euros pour les étudiants dits de “condition modeste” (ceux-ci comptent pour 1% aujourd’hui mais le gouvernement souhaite porter ce chiffre à 10%), un minerval maintenu à 835 euros pour 10% des étudiants, et le minerval de 1.194 euros pour tous les autres.

Sans surprise, l’annonce du relèvement du minerval a été mal accueillie auprès des étudiants.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) avait lancé dès le lendemain de l’annonce une pétition pour dénoncer cette augmentation de près de 350 euros.

L’initiative a récolté à ce jour un peu plus de 38.000 signatures.

La hausse du minerval ne servira qu’à réduire le déficit de la FWB, selon les recteurs francophones Le conseil des recteurs francophones (CRef) a indiqué mercredi comprendre la nécessité d’augmenter le minerval en Fédération Wallonie-Bruxelles tout affirmant aussi comprendre la réaction des étudiants qui juge cette augmentation de 359 euros de “trop brutale”.Dans un communiqué, le CRef, l’organe qui représente les recteurs des cinq universités francophones de Belgique, tient d’ailleurs à signaler que cette hausse du minerval “ne bénéficiera d’aucune manière aux universités”.”Elle vise seulement à participer à réduire le déficit des caisses de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, estiment les recteurs. “Soumises à la même rigueur budgétaire, les universités se voient d’ailleurs une fois de plus définancées: le gouvernement leur a annoncé une perte de 3,2 millions d’euros”, se lamente le Cref qui dénonce depuis vingt ans déjà le “définancement” des universités par la FWB.

“La diminution continue du financement par étudiant affecte ainsi également les taux de réussite, en particulier ceux des étudiants en début de parcours ainsi que des étudiants plus défavorisés”, écrivent les recteurs.Selon eux, l’enseignement supérieur francophone belge souffre d’un différentiel de financement de l’ordre de 18% par rapport à la moyenne des pays européens. Les recteurs expriment aussi des doutes sur l’adaptation du régime des bourses envisagé selon eux par le gouvernement.

“Il est probable que plus d’étudiants paieraient un minerval moins élevé que dans le système antérieur, ce qui suscite quelques doutes quant aux économies réelles que permettraient les nouvelles mesures”, soulignent-ils.

“En tout état de cause, le CRef défend totalement la nécessité de soutenir les étudiants en situation de précarité et souligne l’importance que le système soit balisé avec équité et clarté”, conclut leur communiqué.

Belga