La Maison des Géants : appréhender les dangers pour un enfant, dans une habitation XXL

L’exposition fait escale à Bruxelles, jusqu’au 20 novembre.

Une couvert auquel se couper, un escalier duquel chuter, une casserelle à laquelle s’ébouillanter : autant de dangers dans nos habitations, pour les enfants… Mais il est parfois compliqué, pour un adulte, d’appréhender tous les points dangereux d’une maison, alors que la proportion des objets est tout à fait différente, à l’âge adulte.

L’exposition itinérante “La Maison des Géants” propose donc de s’immerger dans un logement XXL, où tout y est trois fois plus volumeux que dans la réalité : meubles, objets, décor, etc. Il s’agit d’un projet de la Ligue des familles, “qui aide les parents à adopter les bons gestes dans leur logement, car les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et d’invalidité, surtout pour les plus jeunes“, constate l’organisation.

Cette exposition est visible depuis ce mercredi, et jusqu’au 20 novembre, à la Basilique de Koekelberg. La réservation est indispensable, sur le site de l’exposition.

■ Reportage de Arnaud Bruckner et Frédéric De Henau, avec Pierre Delmée