La magistrature à la recherche de profils masculins

La proportion croissante de magistrates se poursuit. Un premier tournant s’est produit en 2013 lorsque pour la première fois, les femmes sont devenues majoritaires. Aujourd’hui, notre pays compte 1.678 magistrates et 969 magistrats. Et cet écart risque d’encore se creuser. “Les données récentes relatives aux examens d’accès montrent (…) une présence désormais largement majoritaire de femmes parmi les lauréats (73%)”, expose le CSJ dans un communiqué.

En outre, les départs à la pension sont plus souvent masculins. Le CSJ est soucieux de maintenir de la diversité. “Un bon reflet de la société nous donne une meilleure assise, et une approche solide repose précisément sur la confrontation des idées et des visions.“

Le CSJ souhaite maintenant examiner comment attirer un groupe hétérogène de jeunes aux origines diverses. Il lance du 23 au 27 mars sa cinquième Semaine de la magistrature au cours de laquelle 1.250 étudiantes et étudiants en droit ont l’opportunité de passer une journée aux côtés d’une magistrate ou d’un magistrat, afin de découvrir concrètement le fonctionnement de la justice et la réalité du métier.

“Entre 2029 et 2034, il faudra chaque année 60 nouveaux juges en moyenne”, explique Charlotte Verhaeghe, membre du Bureau du CSJ. “Si les étudiants en droit masculins délaissent la magistrature, cela réduit le vivier de moitié.”

Belga