La lutte contre la fraude sociale a rapporté 414 millions d’euros en 2025

La lutte contre la fraude sociale en Belgique a rapporté l’an dernier 414 millions d’euros, un montant en hausse de 7,6% par rapport à 2023 mais en baisse par rapport à 2024, a annoncé lundi dans un communiqué le ministre de la Lutte contre la Fraude sociale, Rob Beenders (Vooruit).

Par rapport au montant record de 2024, il est question d’une baisse de 4,65% mais les chiffres peuvent donner une image trompeuse, nuance le ministre. Des aides indument perçues dans le cadre des mesures d’aide lors de la pandémie de Covid ont en effet pu gonfler les chiffres des dernières années.

La lutte contre la fraude sociale ne se cantonne pas à la fraude aux allocations. En 2025, ce sont 255 millions d’euros de cotisations sociales qui ont été récupérés, de même que 120 millions d’euros d’allocations sociales. En outre, 12 millions d’euros d’amende administratives ont été infligés.

En 2025, 15.337 contrôles ont été menés par des services d’inspection. Les contrôles ont été renforcés notamment dans les secteurs de la construction et de l’horeca.

“Nous contrôlons davantage, nous menons davantage d’enquêtes et près d’une sur deux mène à des résultats concrets. C’est essentiel pour un marché du travail équitable”, souligne le ministre Beenders.

Belga