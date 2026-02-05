La ligne de tram 7 interrompue en raison d’un effondrement de voirie

La circulation est interrompue entre les arrêts Roffiaen et Churchill, et des bus de remplacement sont prévus entre ces deux arrêts.

Il s’agit du troisième effondrement de voirie ayant un impact sur le réseau de la société de transports en commun bruxelloise en quelques semaines, après ceux survenus avenue Victor Jacobs à Etterbeek le 20 janvier dernier (ligne 81) et à hauteur de l’église Saint-Servais, à Schaerbeek, vendredi dernier (ligne 92).

Belga