La légende internet des “Backrooms” devient réalité à la Made in Asia

Le salon Made in Asia accueillait, ce week-end, une expérience immersive inédite inspirée de la légende des “Backrooms”, très populaire chez les jeunes internautes.

Connaissez-vous les Backrooms ? Ce mythe né sur internet décrit d’étranges et inquiétants labyrinthes infinis de pièces vides et éclairées au néon, où l’on se retrouverait par erreur. Récits, courts-métrages, jeux vidéo… Les internautes déclinent sous toutes ses formes cette légende devenue un réel phénomène.

Ce week-end, au salon Made in Asia, le grand rendez-vous de la pop culture, les visiteurs ont pu vivre l’horreur des Backrooms dans la vraie vie. Des décors immersifs inspirés des œuvres originales y ont été installés… sans oublier les monstres qui pourchassent les explorateurs. Un projet tout à fait inédit en Belgique.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Karim Fahim et Stéphanie Mira

19 octobre 2025 - 18h33
Modifié le 19 octobre 2025 - 18h34
 

