La Haute École Galilée va transférer trois départements à l’Ephec, l’IHECS ne suit pas

Le changement sera effectif à partir de la prochaine rentrée, en septembre 2023.

La Haute École Galilée (HEG), située à Bruxelles, prépare le transfert de trois de ses quatre départements vers l’École pratique des hautes études commerciales (Ephec), a-t-elle indiqué à l’agence Belga lundi, confirmant une information du média L-Post. Ce transfert sera effectif à la rentrée académique de septembre et concerne ses trois départements d’enseignement de type court. La HEG ne contiendra donc plus qu’un seul département, l’Institut des hautes études des communications sociales (IHECS).

“L’Ephec va accueillir de nouveaux domaines de formation. C’est vraiment un effort de co-construction, il n’y a pas de volonté de dominer l’autre”, rassure Pierre Smets, directeur-président de la Haute École Galilée.

Le transfert, qui a reçu l’aval de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne devrait pas occasionner de problèmes pour les étudiants, selon Pierre Smets. “Il n’y aura pas de différence fondamentale, les formations seront maintenues dans les sites existants”, ajoute-t-il. Selon lui, c’est même la volonté d’offrir plus de services transversaux aux étudiants qui a motivé le transfert, les deux hautes écoles disposant toutes deux d’atouts que cette passation devrait mettre davantage en valeur.

IHECS : “Séparation en bons termes”

L’IHECS avait très tôt manifesté son désir de ne pas participer au projet de transfert, selon son administrateur général Jean-François Raskin, tout en citant une “séparation en bons termes”. “L’IHECS est un produit particulier, qui doit garder sa singularité”, affirme-t-il. Pour lui, cela passe nécessairement par une “autonomie relativement grande”. Passé la période de transfert, il sera nécessaire, pour Jean-François Raskin, de “réfléchir à l’avenir de l’IHECS, qui ne peut être un avenir en solitaire.”

Aujourd’hui, la HEG comprend, outre l’Institut des hautes études des communications sociales, trois départements d’enseignement de type court : l’Institut supérieur de secrétariat de direction et tourisme – Institut supérieur d’Animation, des Loisirs et du Tourisme (ECSEDI-ISALT), l’Institut supérieur soins infirmiers Galilée (ISSIG) et l’Institut supérieur de pédagogie Galilée (ISPG).

