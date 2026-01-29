Les hospitalisations liées à la grippe sont également en hausse.

La grippe continue de circuler activement en Belgique, comme le montre le bulletin hebdomadaire de Sciensano. Du 19 au 25 janvier, le nombre de consultations chez le médecin généraliste pour symptômes grippaux est monté à 676 pour 100.000 habitants, soit plus du double par rapport à début janvier. Les hospitalisations liées à la grippe sont également en hausse. Les analyses des eaux usées confirment également la forte circulation des infections respiratoires.

Les prélèvements effectués par les médecins généralistes ces dernières semaines indiquent une prédominance des virus de la grippe et du VRS. Le Covid-19 reste à un faible niveau. Les chiffres hospitaliers, publiés avec une semaine de décalage, montrent que les hospitalisations pour infections respiratoires aiguës graves ont atteint 23,9 pour 100.000 habitants. Dans le Respi-Radar, outil de mesure de la circulation des agents respiratoires et de la pression exercée sur le système de santé, le seuil du code rouge, le niveau d’alerte le plus élevé, a été dépassé pour cet indicateur spécifique.

Le Risk Management Group (RMG) avait déjà relevé le niveau d’alerte général pour les infections respiratoires au code orange il y a deux semaines. Ce code d’alerte reste en vigueur et indique une pression importante sur le système de soins.

Le code orange rappelle la recommandation de rester chez soi si l’on est malade, mais recommande également le port du masque par la suite tant qu’on présente encore des symptômes légers (et pendant au moins 5 jours après leur apparition). Le port du masque est également recommandé dans les lieux fréquentés, ainsi que lors de contacts avec des personnes vulnérables (s’il n’y a pas moyen d’éviter) et lors de contacts avec le personnel soignant.

Belga