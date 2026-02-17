La friterie de la place Saint-Josse va rouvrir avec la même gérante aux commandes

“Madame Palma incarne depuis de nombreuses années l’âme de ce lieu emblématique”, estime la commune, propriétaire du lieu.

Depuis plusieurs semaines, le fritkot de la place Saint-Josse reste volet fermé. En cause : la concession domaniale octroyée par la commune pour son usage était arrivée à terme et une procédure pour trouver un repreneur était en cours. Six offres ont été remises dans les délais à la commune qui, après analyse des candidatures, a choisi de réitérer sa confiance pour cinq années supplémentaires à Madame Palma Altamirano Zoila, qui avait postulé à sa propre succession aux commandes de ce lieu emblématique ouvert en 1931.

“Après analyse des candidatures, l’expérience confirmée de Madame Palma ainsi que son offre lui ont permis d’obtenir le meilleur score et d’être désignée concessionnaire pour la friterie de la place Saint-Josse“, fait savoir la commune qui, “plus qu’une simple baraque à frites”, voit dans ce lieu un “morceau d’histoire locale“.

BX1 – Photo : Google Maps