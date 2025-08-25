Passer la navigation
La friche Josaphat en partie à l’enquête publique

Ce lundi débute l’enquête publique pour le permis de lotir sur la friche Josaphat. Sur la partie schaerbeekoise, on demande la construction de maximum 540 logements. L’enquête publique se déroule jusqu’au 23 septembre.

Ce terrain acheté par la Région en 2006, a été l’objet de nombreuses querelles au sein du gouvernement bruxellois lors de la dernière législature, particulièrement entre Ecolo et PS. Malgré l’absence de consensus au sein du gouvernement, la partie ouest de la friche fait aujourd’hui l’objet d’une demande de permis de lotir.

C’est la société d’aménagement urbain (SAU) qui a désigné via un appel d’offres le consortium Axa-Eiffage pour développer un projet. Ce dernier prévoit 509 logements : 246 privés, 135 logements sociaux locatifs, 105 logements acquisitifs sous condition de revenu et 23 logements sociaux.

La SAU conserve aussi la possibilité de développer, plus tard, un bâtiment d’une trentaine de logements au nord de la partie bâtie.

Une école secondaire de 650 places et un parc sont aussi prévus. La zone sanctuarisée pour la biodiversité, au nord, a été élargie par rapport à la dernière version du projet et le parc se concentrera surtout aux extrémités nord et sud de la friche. 400 arbres devraient être plantés.

Si les permis de lotir, d’urbanisme et d’environnement sont obtenus durant les prochains mois, la SAU estime que les travaux pourraient commencer en 2027 et s’achever en 2031. Seulement, un moratoire sur les friches pourrait venir changer la donne.

V.Lh.

25 août 2025 - 11h03
Modifié le 25 août 2025 - 11h03
 

