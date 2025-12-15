Caméras de surveillance: 7,5 millions d’euros débloqués pour Bruxelles

La répartition des 25 millions d’euros débloqués par le fédéral pour l’achat ou la réparation de caméras de surveillance policière prévoit 15 millions d’euros à parts égales pour Bruxelles et Anvers, le reste se répartissant sur d’autres grandes villes et zones du pays, a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin.

Initié dans le cadre du plan “Grandes Villes”, ce renforcement du réseau de caméras était à l’origine doté de 20 millions d’euros, avant d’être porté à 25.

Cette enveloppe sera répartie en 7,5 millions d’euros pour Bruxelles (dont 3 millions pour la zone Bruxelles-Capitale Ixelles) et 7,5 millions d’euros pour Anvers “où se concentrent les impacts les plus aigus de la criminalité organisée et du narcotrafic“.

Cinq millions d’euros seront répartis entre Charleroi, Namur, Gand, Liège et Mons, à hauteur d’un million pour chaque ville. Enfin, 5 millions d’euros alimenteront le reste des zones de police du pays, sur base du nombre de membres du cadre opérationnel réel.

“Mon devoir est de garantir la sécurité de tous les Belges, de La Panne à Arlon. C’est pourquoi toutes les zones de police seront soutenues“, a souligné le ministre MR, cité dans un communiqué. Concernant Bruxelles, “la nécessité de renforcer fortement le maillage de caméras dans la capitale avait été soulignée par le procureur du Roi Julien Moinil“, rappelle Bernard Quintin.

Belga