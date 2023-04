Pour découvrir ou redécouvrir cette forêt bruxelloise, Isabelle Douillet-De-Pagne est venue présenter son livre : “La forêt de Soignes : son histoire et ses 20 plus belles balades“, un ouvrage qui ” permet de voir autrement la forêt, de se questionner sur ce qu’elle fait là finalement“.

Différentes théories, parfois contradictoires, tente de définir l’origine du mot “Soignes”. Cependant, les linguistes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une théorie commune. “On rapporte le nom Sonia, le mot latin de forêt, parce que c’est une forêt qui existe depuis très longtemps, du nom de Soignies qui a donné Senne et donc on imagine qu’autrefois la forêt de Soignes allait jusqu’à la Senne“.

L’histoire de la forêt a été marquée par les siècles. En plus d’avoir perdu en superficie, elle a perdu sa symbolique. “À travers le temps, elle a pourtant été préservée pour servir la chasse. Elle est un terrain de chasse. Mais ce qui est terrible au XIXe siècle, c’est qu’elle n’est plus vue comme un immense jardin, une immense foret, mais simplement comme un capital. À partir de ce moment-là, le mal est fait. Et on va commencer à la traverser. Ainsi l’actuel ring de Bruxelles qui passe par les quatre bras, le carrefour Léonard, c’est une route qui est tracée au XIXᵉ siècle qu’on appelle la “route de la banque” et donc la foret est littéralement dépecée“.

Un livre qui présente de nombreuses balades à pied ou encore à vélo.

■ Une interview d’Isabelle Douillet-De-Pagne par le 12h30 / Image : BX1