La Flandre recherche de la main d’oeuvre en Wallonie et à Bruxelles

Le taux de Bruxellois et de Wallons venant travailler dans une entreprise flamande augmente légèrement. Cependant, il reste trop faible pour qu’une hausse significative du taux d’emploi soit constatée, d’après l’Echo.

En Wallonie et à Bruxelles, le taux de chômage est particulièrement élevé. Et la Flandre recherche de la main-d’œuvre. Ce constat pourrait être une bonne nouvelle pour les deux parties, cependant le taux d’emploi n’augmente pas, ou peu. L’une des explications provient de la création proportionnelle d’emploi par la Flandre. Plus précisément, le nombre de Wallons et de Bruxellois travaillant en Flandre augmente, mais les entreprises flamandes créent de nouveaux postes de manière proportionnelle. Donc, l’augmentation des travailleurs francophones en Flandre passe inaperçue. Selon une étude de l’institut pour un développement durable, qui a analysé “l’évolution du nombre de Wallons et de Bruxellois salariés en Flandre“, en 2015 il y avait un peu moins de 45.000 Bruxellois et un peu plus de 50.000 Wallons en Flandre. Ces chiffres ont augmenté en 2021 pour passer à 55.000 Bruxellois et 60.000 Wallons.

Toutefois, ces chiffres pourraient potentiellement diminuer, selon le sociologue du travail Jan Denys de Randstad. Selon lui, la mobilité interrégionale baisse et le taux d’emploi à Bruxelles et en Wallonie augmente.

Ca. Pa image : Belga