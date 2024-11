La féminisation du secteur financier belge s’essouffle

Seules 16% des entreprises membres, représentant plus de 90% du secteur financier belge, étaient dirigées par une CEO en 2023.

Si la féminisation du secteur financier belge progresse, le rythme des avancées semble marquer le pas, selon le rapport annuel 2023 de Wo.Men in Finance, un réseau pour la diversité et l’inclusion dans le secteur.

Le chiffre de 16% met en évidence la persistance d’un plafond de verre, particulièrement marqué aux échelons les plus élevés. La représentation des femmes, qui atteint 42,1% dans les conseils d’administration (soumis à des quotas), chute à 33,2% pour le senior management et à 25,7% au sein des comités exécutifs. Le rapport pointe également une augmentation des départs volontaires et une diminution des nominations de femmes à des postes de direction. “Nous sommes à un tournant crucial”, estiment Claire Godding, coprésidente de Wo.Men in Finance, et Nathalie Delaere, coauteure de l’enquête.

“Nos conclusions montrent que de réels progrès en matière d’égalité de genres et d’inclusion ont été accomplis, qui vont au-delà des chiffres ou des quotas; il s’agit d’une culture d’entreprise inclusive. Les entreprises doivent investir consciemment dans une culture où davantage de femmes sont non seulement prêtes à assumer des rôles de leadership, mais s’y sentent aussi vraiment à l’aise.”

