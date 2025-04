Du changement à la tête du Théâtre des Martyrs : Sarah Siré nommée à la direction générale et artistique

Sarah Siré a été nommée au poste de directrice générale et artistique du Théâtre des Martyrs, a annoncé mardi le conseil d’administration du théâtre, situé place des Martyrs. La nouvelle directrice succédera à Philippe Sireuil et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

Ce sont à la fois le projet artistique, la personnalité et la vision du théâtre de l’intéressée qui ont convaincu “à une large majorité” les 16 membres du jury.

L’organe d’administration souligne la “vision du théâtre comme un lieu de narration vivante” de Sarah Siré “où le texte, la mémoire collective et l’imaginaire ont toute leur place“, mais aussi son projet qui “valorise la puissance du récit, la musicalité des mots, et le dialogue entre répertoire classique et création contemporaine“.

La personnalité de la nouvelle directrice, définie par la “clarté de sa pensée, son calme, sa capacité d’écoute et sa solidité intérieure” et l’attention qu’elle porte “aux voix minoritaires et aux publics éloignés“, a aussi joué dans la décision.

Sarah Siré entend diriger le Théâtre des Martyrs “dans un esprit de bienveillance, de co-construction et de respect des rythmes“.

Sarah Siré prendra ses fonctions en janvier prochain et succèdera ainsi à Philippe Sireuil, qui occupait la fonction de directeur général et artistique depuis 2016

avec Belga – Photo : Théâtre des Martyrs